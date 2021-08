Duitse oud-voetballer Gerd Müller (75) overleden

In november van 2020 maakte zijn vrouw Uschi Müller al bekend dat ’hij naar zijn einde toe aan het slapen was’. Müller leed al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer en verbleef in een verpleeghuis. „Gerd is rustig en ik denk niet dat hij erg afziet”, aldus zijn vrouw destijds. „Ik hoop dat hij niet kan denken aan zijn lot, aan een ziekte die iemand zijn laatste waardigheid ontneemt.”

Der Bomber, zoals zijn bijnaam luidde, scoorde de winnende treffer in 1974 in de WK-finale tegen Nederland: 2-1. „Zijn we er toch ingetuind”, zo klonk het legendarische commentaar na de goal.

Gerd Müller Ⓒ Twitter

Müller was zeven keer topscorer van de Bundesliga. Met Bayern München won hij vier landstitels en vier Duitse bekers. Hij beëindigde zijn loopbaan met 365 doelpunten in 427 competitiewedstrijden. Twee jaar voordat Müller in 1974 met die Mannschaft wereldkampioen werd in eigen land won hij al het EK met Duitsland.

Na zijn loopbaan raakte Müller aan lager wal. Door zijn vroegere voetbalvrienden bij Bayern München werd hij op de been geholpen waarna hij een functie in de jeugdopleiding kreeg.