Aanwinst Nikolai Frederiksen bewijst bij debuut direct zijn waarde voor Vitesse

Frederiksen stond pas enkele minuten in het veld, toen hij in de diepte werd weggestuurd en Schalke 04-doelman Ralf Fährmann bijna verraste. De goalie gaf een rebound weg, die door Million Manhoef gretig werd benut. De linksback had afgelopen week bij de 2-1 zege van Vitesse op OFI Kreta, de enige overwinning naast vier nederlagen in de voorbereiding tot nu toe, ook al tweemaal gescoord.

Het optreden van Frederiksen was een lichtpuntje in een vanuit Vitesse-oogpunt weinig indrukwekkend duel. De Deen, afgelopen week overgenomen van Juventus, liet zien flair te hebben door als eerste balcontact een ploeggenoot aan te spelen met een artistiek hakje en bewees dreiging te hebben. Iets waar Vitesse dringend behoefte aan heeft, want tot dat ene moment van Frederiksen was de ploeg van Letsch, die over drie weken het eerste duel speelt in de tweede voorronde van de Conference League, volstrekt ongevaarlijk gebleven. Aan het aanvalsspel moet nog flink worden geschaafd om hoge ogen te gooien op het Europese niveau.

Geen geelzwarte muur

Waar Vitesse vorig seizoen imponeerde met een sterke defensieve organisatie, is dat aspect in deze voorbereiding beduidend minder verzorgd. In alle vijf de oefenduels werden tegengoals geïncasseerd, in totaal zelfs al vijftien. Tegen Schalke 04, waarbij Thomas Ouwejan (ex-AZ) in de basis stond, stond het bij de rust nog 0-0. In de tweede helft had Vitesse echter geen grip op Simon Terodde, de nieuwe spits van Schalke 04, die bij VfL Bochum, VfB Stuttgart, 1.FC Köln en HSV eerder zijn kwaliteiten als goalgetter in de 2. Bundesliga heeft bewezen. Tweemaal trof Terodde doel, éénmaal redde Jeroen Houwen, die nog onder de lat stond bij absentie van de nieuwe doelman Markus Schubert, die afgelopen week is overgenomen van uitgerekend Schalke 04. Nadat Manhoef voor de aansluitingsgoal had getekend, maakte Schalke-invaller Blendi Idrizi er 3-1 van. Het slotakkoord was voor Vitesse, dat door een schitterende knal van afstand van Dominik Oroz nog op 3-2 kwam.

Opnieuw werd duidelijk dat Letsch voor de Europese voorrondewedstrijden niet rekent op Oussama Tannane en Riechedly Bazoer, de grote uitblinkers van vorig seizoen. De eerste kwam pas in de slotfase als invaller in het veld en Bazoer ontbrak geheel in de selectie, evenals Jacob Rasmussen, Romaric Yapi en Daan Reiziger. In vergelijking met de wedstrijd tegen OFI Kreta keerden wel Maxi Wittek en Matus Bero terug in de ploeg. Debutant Frederiksen deed opvallend genoeg maar 21 minuten mee en werd in de 81e minuut alweer vervangen door Thomas Buitink.