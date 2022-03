Vitesse blijft zwijgen: ’Maar natuurlijk wordt er over de situatie in Oekraïne gesproken’

„Als Vitesse volgen wij, net als iedereen, de huidige ontwikkelingen. De club functioneert normaal en richt zich op de sportieve prestaties in de competities waar het deel van uitmaakt”, bracht Vitesse precies een week geleden naar buiten. Sindsdien is er veel gebeurd en heeft de oorlog in Oekraïne ook in de sportwereld voor veel reuring gezorgd. Een greep: grote evenementen in Rusland werden geschrapt, de Russische voetbalploeg kan niet deelnemen aan het WK en Russische para-atleten worden geweigerd op de Paralympische Spelen.

Ondanks de grote nieuwsfeiten bleef Vitesse zwijgen. „Nog steeds geen statement van Valeriy Oyf/Vitesse. Ze zwijgen en besmeuren zo onze club”, twitterde columnist Marcel van Roosmalen, fan van de club, dinsdag al.

’Door club betaald’

Desgevraagd wilde trainer Thomas Letsch er donderdag wel iets over zeggen. „Ze worden niet door een Rus maar door de club betaald, maar natuurlijk wordt er hier over de situatie in Oekraïne gesproken”, zei hij donderdag in aanloop naar het thuisduel met Sparta, langs de kant van het zonnige trainingsveld op Papendal.

Thomas Letsch stond donderdag kort de media te woord. Ⓒ ProShots

Waar Vitesse er vooral op aandrong het over de wedstrijd tegen de Rotterdammers (vrijdag 20.00 uur) te hebben, wilde Letsch nog wel het een en ander kwijt over de spagaat waarin de club zit. Over de eigenaar van de club liet hij weinig los. „Daarvoor moet je bij het bestuur zijn.” Een woordvoerder van de club wilde alleen bevestigen dat het ’onderwerp van gesprek is’.Vragen over de kwestie kon hij niet beantwoorden.

Kind

Niet de Russische eigenaar, maar de situatie in Oekraïne houdt de spelers bezig. „We hebben het over voetbal maar in de wereld gebeuren grotere dingen. Op de ochtend dat de oorlog uitbrak, kreeg die middag een van de spelers een kind en die avond moesten we spelen. Dat geeft aan dat er meer is.” Een van de Slowaakse voetballers heeft familie op enkele tientallen kilometers van de Oekraïense grens. „Het houdt hem meer bezig dan bijvoorbeeld een speler uit Frankrijk.”

Drie jaar geleden nam Oyf de aandelen over van zijn landgenoot Aleksandr Tsjigirinski en hij dekt jaarlijks de financiële gaten in de begroting van de nummer 6 van de Eredivisie.