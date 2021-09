Cristiano Ronaldo scoort weer voor winnend Manchester United

Al vroeg in de wedstrijd kwam Manchester United in de problemen. Said Benrahma zag zijn schot van richting veranderen en vanaf een meter of achttien in het doel verdwijnen. Lang kon West Ham echter niet van de voorsprong genieten, want amper vijf minuten later kwamen de bezoekers weer langszij.

Ronaldo, wie anders, zette zijn ploeg weer naast West Ham. Het Portugese fenomeen tekende alweer voor zijn derde goal dit seizoen in de Premier League.

Lange tijd leek het duel op een gelijkspel af te stevenen, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd kwamen de bezoekers toch nog op voorsprong door een goal van Jesse Lingard. Dat zal als een persoonlijke revanche voelen voor de speler van United wie afgelopen week tegen Young Boys in de Champions League nog de schlemiel was. Door een verkeerde terugspeelbal van de Engelsman, ging United met 2-1 onderuit tegen de Zwisters.

In de blessuretijd kreeg West Ham via een penalty nog de uitgelezen kans om een gelijkspel uit het vuur te slepen, maar dankzij een redding van David de Gea trok Manchester United de overwinning over de streep.

Duel tussen Calvin Stengs en Myron Boadu in Franse competitie levert geen winnaar op

Het duel tussen de vrienden Calvin Stengs en Myron Boadu in de Franse voetbalcompetitie heeft geen winnaar opgeleverd. De oud-spelers van AZ, die de afgelopen jaren tot de smaakmakers in Alkmaar behoorden, kwamen elkaar tegen met hun nieuwe clubs OGC Nice (Stengs) en AS Monaco (Boadu). De competitiewedstrijd eindigde in 2-2.

Stengs had net als middenvelder Pablo Rosario (ex-PSV) een basisplaats bij de thuisclub. Beide Nederlanders werden vlak voor tijd gewisseld. Stengs veroorzaakte een strafschop die Wissam Ben Yedder benutte (2-2)

Calvin Stengs (l) viert een goal met zijn ploeggenoten in de wedstrijd tegen Monaco. Ⓒ HH/ANP

Boadu kwam in de 82e minuut in het veld bij Monaco en kreeg direct een grote kans op de winnende treffer, maar hij miste alleen voor de keeper. Amine Gouiri had Nice aan de winst kunnen helpen, maar hij schoot een penalty naast het doel. Justin Kluivert bleef bij de thuisclub op de bank zitten.

Nice staat met 10 punten uit vijf duels op de vierde plek in de Ligue 1, Monaco neemt met 5 punten uit zes wedstrijden de vijftiende plaats in.