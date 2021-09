Cristiano Ronaldo scoort weer voor winnend Manchester United, Chelsea klopt Spurs

Al vroeg in de wedstrijd kwam Manchester United in de problemen. Said Benrahma zag zijn schot van richting veranderen en vanaf een meter of achttien in het doel verdwijnen. Lang kon West Ham echter niet van de voorsprong genieten, want amper vijf minuten later kwamen de bezoekers weer langszij.

Ronaldo, wie anders, zette zijn ploeg weer naast West Ham. Het Portugese fenomeen tekende alweer voor zijn derde goal dit seizoen in de Premier League.

Lange tijd leek het duel op een gelijkspel af te stevenen, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd kwamen de bezoekers toch nog op voorsprong door een goal van Jesse Lingard. Dat zal als een persoonlijke revanche voelen voor de speler van United wie afgelopen week tegen Young Boys in de Champions League nog de schlemiel was. Door een verkeerde terugspeelbal van de Engelsman, ging United met 2-1 onderuit tegen de Zwisters.

In de blessuretijd kreeg West Ham via een penalty nog de uitgelezen kans om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Mark Noble werd binnen de lijnen gebracht om de pingel te nemen, maar dankzij een redding van David de Gea trok Manchester United de overwinning over de streep.

Chelsea wint Londense derby

Tottenham Hotspur kende een droomstart in de Premier League, maar inmiddels is de sfeer wel omgeslagen. Na de nederlaag vorige week bij Crystal Palace werd er zondag opnieuw een stadsderby verloren tegen Chelsea (0-3).

Thiago Silva opende kort na rust de score. De Braziliaan werd daarmee de oudste doelpuntenmaker in de clubhistorie van The Blues. De verdediger wordt komende week alweer 37 jaar. Tien minuten later gooide N’Golo Kanté de wedstrijd in het slot. In de blessuretijd tekende de mee op gekomen Antonio Rüdiger nog voor de derde treffer.

Chelsea gaat door de zege samen met Liverpool en Manchester United aan kop. Alle drie de clubs hebben dertien punten verzameld in de eerste drie speelronden. Tottenham, waar de geblesseerde Steven Bergwijn ontbrak, staat inmiddels zevende.

Borussia Dortmund houdt Bayern in vizier na zege op Union Berlin

Borussia Dortmund blijft door de thuiszege op Union Berlin in de buurt van koploper Bayern München. De ploeg van coach Marco Rose won in eigen huis met 4-2 van de Berlijners.

Dortmund, dat een van de tegenstanders is van Ajax in de Champions League, klom naar de tweede plaats in de Bundesliga op 1 punt van de club uit München. VfL Wolfsburg komt later zondag nog in actie en de club van trainer Mark van Bommel kan beide ploegen bij een zege weer passeren op de ranglijst.

De thuisploeg begon tegen Union met Donyell Malen in de basis. De oud-aanvaller van PSV vormde de aanval samen met Erling Haaland en werd in de tweede helft gewisseld. Raphaël Guerreiro opende in de 10e minuut de score voor de thuisploeg en Haaland zorgde er op aangeven van Thomas Meunier voor dat Borussia met 2-0 de rust inging.

Het werd in de tweede helft 3-0 door een eigen doelpunt van Marvin Friedrich. Union deed iets terug na een strafschop van Max Kruse en door de 3-2 van Andreas Voglsammer in de 81e minuut kon het nog een spannende slotfase worden. Haaland maakte twee minuten later uit een lange voorzet van Mats Hummels met een goedgeplaatste boogbal echter de 4-2.

Geen winnaar bij Stengs versus Boadu

Het duel tussen de vrienden Calvin Stengs en Myron Boadu in de Franse voetbalcompetitie heeft geen winnaar opgeleverd. De oud-spelers van AZ, die de afgelopen jaren tot de smaakmakers in Alkmaar behoorden, kwamen elkaar tegen met hun nieuwe clubs OGC Nice (Stengs) en AS Monaco (Boadu). De competitiewedstrijd eindigde in 2-2.

Stengs had net als middenvelder Pablo Rosario (ex-PSV) een basisplaats bij de thuisclub. Beide Nederlanders werden vlak voor tijd gewisseld. Stengs veroorzaakte een strafschop die Wissam Ben Yedder benutte (2-2)

Calvin Stengs (l) viert een goal met zijn ploeggenoten in de wedstrijd tegen Monaco. Ⓒ HH/ANP

Boadu kwam in de 82e minuut in het veld bij Monaco en kreeg direct een grote kans op de winnende treffer, maar hij miste alleen voor de keeper. Amine Gouiri had Nice aan de winst kunnen helpen, maar hij schoot een penalty naast het doel. Justin Kluivert bleef bij de thuisclub op de bank zitten.

Nice staat met 10 punten uit vijf duels op de vierde plek in de Ligue 1, Monaco neemt met 5 punten uit zes wedstrijden de vijftiende plaats in.