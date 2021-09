Duel tussen Calvin Stengs en Myron Boadu in Franse competitie levert geen winnaar op

Voetbal

PSV in eigen huis hard onderuit in topper tegen Feyenoord

PSV heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie geleden. In de topper in Eindhoven tegen Feyenoord ging de thuisclub er keihard af: 0-4. Jens Toornstra maakte twee treffers namens de Rotterdammers. Door de zeperd in eigen huis is Ajax de nieuwe koploper.