Amerikanen laten oog vallen op Vitesse

Amerikaanse durfkapitalisten maken een enorme opmars in het Europese voetbal. Eerder dit jaar kwam ADO Den Haag al in Amerikaanse handen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie is overgenomen door de miljardair David Blitzer van de Bolt Groep, die ook clubs in meerdere landen heeft. Naast ADO ook het Duitse FC Augsburg, het Engelse Crystal Palace en het Belgische Waasland-Beveren. Ook in de overnamestrijd rond NAC Breda dingt een Amerikaanse partij mee: Global Football Corporation.

Sinds de overname van Manchester United door de Glazers hebben Amerikaanse investeerders steeds meer hun oog laten vallen op het Europese voetbal. Investeren in sportclubs is in eigen land steeds lastiger, omdat er enorme bedragen op tafel moeten komen, terwijl in Europa voor veel geringere investeringen toegang tot de markt kan worden gekregen. Nadat eerder al topclubs als Manchester United, Liverpool, Arsenal, AC Milan en Fiorentina een Amerikaanse eigenaar kregen, gebeurt dat inmiddels ook met minder hoog aangeschreven clubs als Aston Villa, Burnley, KV Oostende, Standard Luik, FC Bologna en Parma. In dat echelon bewegen zich ook de gebroeders Platek

De Amerikanen lijken bij een overname van Vitesse aan te sturen op een managementwissel, wat met name voor commercieel directeur Peter Rovers en de onlangs aangetreden technisch directeur Benjamin Schmedes vervelend zou zijn. Algemeen directeur Pascal van Wijk heeft al eerder aangegeven zijn directeursfunctie neer te willen leggen.

Vitesse staat sinds vorige maand in de verkoop, omdat de Russische eigenaar Valeriy Oyf zich door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen die dat heeft voor Russen in West-Europa genoodzaakt ziet een stap terug te doen. Eerder werd al bekend dat vastgoedondernemer Michael van de Kuit, de eigenaar van Nedstede, de firma die de Gelredome in portefeuille heeft, interesse heeft om Vitesse over te nemen. De Amsterdammer heeft niet veel met voetbal, maar ziet wel de voordelen van de synergie tussen stadion en voetbalclub in één hand. Van de Kuit maakte eerder ook melding van interesse van de Qatarezen die achter Paris Saint-Germain om Vitesse over te nemen, maar daar is geen bevestiging voor gekomen.

Vitesse is sinds 2010 in Russische handen geweest. In eerste instantie zwaaide de Georgiër Merab Jordania de scepter bij de Arnhemse club, waarna de Rus Alexander Chigirinsky in 2013 het stokje overname en in 2018 Oyf het stokje overnam. Allen zijn mensen uit het netwerk van Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, die eerder bekendmaakte zijn aandelen in de Londense club te gaan verkopen. Dat proces is stilgezet, nadat Abramovich, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin, in Engeland voorwerp is geworden van strenge sancties. Dat lot heeft Oyf, die een oude studievriend is van Abramovich en zijn fortuin maakte in de handel in olie, gas en goud, (nog) niet getroffen, maar de in het Oekraïense Odessa geboren Rus heeft toch besloten afstand te nemen van Vitesse en de club in de verkoop te doen. Daarbij moet wel een oplossing gevonden worden voor de schuld van 150 miljoen. De verwachting is dat Oyf zijn verlies zal moeten nemen om nog een deel van het geïnvesteerde geld terug te krijgen. Insiders schatten de waarde van Vitesse op maximaal 20 miljoen euro. De gebroeders Platek telden eerder 25 miljoen euro neer voor Spezia Calcio.