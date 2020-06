Frans onderzoek naar ’motortje in fiets’ levert niets op

Mechanische doping kwam volop in het nieuws toen Femke Van den Driessche op het WK veldrijden van 2016 betrapt werd met een motortje in haar fiets. Daarna staken allerlei verhalen de kop op over een „samenzwering op het hoogste niveau” waarbij toprenners zouden profiteren van mechanische doping.

De speurders spraken onder meer met de Hongaar Istvan Varjas, de zelfverklaarde uitvinder van de verborgen motortjes, maar volgens L’Equipe is het hele onderzoek zonder gevolg geklasseerd. De Internationale Wielerunie UCI zegde ook de samenwerking op met het Franse agentschap CEA, dat kleine warmtescanners moest ontwikkelen om de motortjes op te sporen.

Bron: het Nieuwsblad