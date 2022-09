Feyenoord serveert voetbalshow: ’Echt een goede pot neergezet’

Voetbal

Bodø/Glimt aan kop poule PSV, Roma wint ruim

FK Bodø/Glimt heeft in groep A van de Europa League de leiding in handen genomen. De Noorse club versloeg FC Zürich met 2-1. Bodø/Glimt begon de poulefase vorige week met een gelijkspel in Eindhoven tegen PSV (1-1).