Olympisch kampioene Schouten behaalt in Thialf zege op 3000 meter

Marijke Groenewoud eindigde in 4.02,72 als derde. Joy Beune (4.03,97) en Merel Conijn (4.06,51) plaatsten zich als nummers 4 en 5 ook voor de eerste vier wereldbekerwedstrijden in november en december, in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Schouten won in februari bij de Spelen in Beijing goud op de 3 kilometer, 5 kilometer en de massastart. Het kwalificatietoernooi in Thialf was ze vrijdag begonnen met de achtste plek op de 1500 meter. Rijpma-De Jong won die afstand.

Marrit Fledderus wint de eerste 500 meter. Ⓒ Timsimaging

Leerdam blijft Kok op 500 meter net voor

Jutta Leerdam heeft zich bij kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker in Thialf verzekerd van de winst op de 500 meter. De rijdster van Jumbo-Visma zette zaterdag met haar tweede omloop in 37,57 seconden de beste tijd neer.

Femke Kok en Marrit Fledderus, allebei van Team Reggeborgh, eindigden in 37,61 en 37,68 als tweede en derde. Michelle de Jong (eveneens van Reggeborgh) en Dione Voskamp plaatsten zich als nummers 4 en 5 ook voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden, in november en december in Stavanger, Heerenveen en Calgary (twee keer).

Leerdam, die in de zomer overstapte naar Jumbo, plaatste zich vrijdag op de 1500 meter als nummer 3 ook voor de wereldbeker.