Hockeysters Amsterdam en aartsrivaal Den Bosch in evenwicht in eerste play-offduel

De play-offs hebben dit seizoen een nieuwe ‘format’. Niet iedere wedstrijd hoeft een winnaar op te leveren en er volgt na twee duels bij een gelijke stand geen beslissingswedstrijd. De deelnemende teams spelen nu net als in het voetbal een uit- en thuiswedstrijd, waarbij de uitslagen bij elkaar worden opgeteld.

Alleen bij een gelijke eindstand na twee duels zullen er shoot-outs aan te pas moeten komen om de winnaar te bepalen. Vandaar dat er zaterdagmiddag na het gelijkspel in het Amsterdamse Bos geen shoot-outs werden gespeeld, zoals in de afgelopen seizoenen (zo vaak) het geval was.

Doelpunt Veen

Amsterdam liet het na om de Brabanders een fikse tik uit te delen. Marijn Veen zette de thuisclub in het derde kwart met een backhandschot in de korte hoek weliswaar op voorsprong, maar verzuimde vervolgens ook om de die voorsprong te verdubbelen.

Nadat nog een aantal strafcorners niet waren besteed aan de ploeg van Robert Tigges, sloeg Den Bosch in het vierde kwart terug. International Sanne Koolen flatste een cornervariant door de benen van Anne Veenendaal, die het schot ondanks een vervelende stuit had moeten hebben.

Keepersfouten

Overigens had collega-keeper Josine Koning de Amsterdamse treffer eveneens kunnen voorkomen. Het schot van Veen was weliswaar hard en goed geplaatst, maar de doelpuntenmaakster was in balbezit gekomen nadat Koning een lange bal van Maria Verschoor pardoes in haar stick had geschopt in plaats van hard over de zijlijn.

Zaterdag volgt in Den Bosch de return. Het valt te betwijfelen of Den Bosch-coach Marieke Dijkstra kan beschikken over Rosa Fernig en Pleun van der Plas. Verdedigster Fernig kampt met een hamstringblessure, middenveldster Van der Plas ondervindt veel hinder van een gebroken duim.