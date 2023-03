Lutsharel Geertruida weken eruit, Gernot Trauner ook gehavend Kopzorgen voor koploper: Feyenoord wacht zware periode

Feyenoord moet het de komende weken stellen zonder de geblesseerde Lutsharel Geertruida. Ⓒ Getty Images

ROTTERDAM - Feyenoord, koploper in de Eredivisie, is verre van ongeschonden uit de interlandperiode gekomen. Trainer Arne Slot kan de komende wedstrijden in de competitie, in de halve finale van de KNVB-beker tegen Ajax en mogelijk tegen AS Roma voor de Europa League (kwartfinale) geen beroep doen op Lutsharel Geertruida. Gernot Trauner ontbreekt zondag waarschijnlijk ook in de derby tegen Sparta.