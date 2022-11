Voormalig F1-baas Ecclestone: ’Formule 1 moet Max bedanken’

De oud-baas van de koningsklasse verkocht de rechten van de sport zo’n zes jaar geleden voor ruim 7 miljard euro aan Liberty Media. „Veel is veranderd”, doelde hij op het moderne jasje waarin de Amerikanen de sport hebben gestoken. „Al is tegelijkertijd veel bij het oude gebleven. Ik heb talloze bekende gezichten gezien”, vertelde Ecclestone, wiens vrouw Fabiana vice-president van de FIA in Brazilië is, in de hospitality-ruimte van het Formule One Management.

Hij rondde net een half uur lang gesprek met Stefano Domenicali af. Toen Ecclestone de scepter zwaaide in de koningsklasse, was de huidige baas van de FOM een van de topmannen binnen Ferrari. De twee kennen elkaar daardoor goed. „De Formule 1 moet Max Verstappen bedanken”, ging de miljardair verder over wat er volgens hem ten goede is veranderd aan de sport. „Max is een racer. Hij doet wat hij moet doen: hij racet gewoon. De fans wilden al heel lang zo iemand zien.”

Bernie Ecclestone laat zijn gezicht weer eens zien in de F1-paddock. Ⓒ Getty Images

Dankzij de successen van Verstappen is de Formule 1 inmiddels ook weer terug in Nederland. Ecclestone had in 1985, toen hij besloot om het sterk verouderde circuit in Zandvoort de rug toe te keren, nooit gedacht dat het tot een terugkeer zou komen. Maar hij had buiten ene Max Verstappen gerekend. „Nederland is zo trots op hem en iedereen staat achter hem. Dat is enige reden waarom we terug zijn in Zandvoort. Ik heb de afgelopen twee races niet bezocht, maar hopelijk is het allemaal wel een beetje verbeterd daar, anders zou het niet goed zijn.”

Ecclestone – die eerder dit jaar in opspraak raakte na lovende woorden aan het adres van Vladimir Poetin om vervolgens excuses te maken – denkt dat het tijdperk-Verstappen pas net is begonnen. Wat de Nederlander in het restant van zijn carrière nog kan laten zien? „Dat hangt van zijn auto af, maar als Red Bull zijn zaakjes op orde heeft, zie ik niet in waarom hij niet kan blijven winnen. Of Max ooit het record van zeven wereldtitels gaat verbreken? Wie weet. Laten we het hopen.”