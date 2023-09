Deens avontuur voor Sean Klaiber

Drie jaar geleden werd de inwoner van Hoef en Haag al voor 4,2 miljoen euro verkocht aan Ajax. Afgelopen seizoen legde Klaiber transfervrij de omgekeerde route af. Ajax heeft toen wel een doorverkooppercentage bedongen, zodat de Amsterdamse club meeprofiteert van de transfer naar Brondby.

Om het vertrek van Klaiber op te vangen huurt FC Utrecht de 20-jarige Spanjaard Hugo Novoa van RB Leipzig. Novoa is een rechtsbuiten, die ook als wingback of aanvallend ingestelde rechtsback uit de voeten kan. Het afgelopen half jaar werd hij door Leipzig verhuurd aan FC Basel. FC Utrecht heeft met Hidde ter Avest sowieso ook nog een volwaardige rechtsback in de selectie.