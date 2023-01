Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander verloor op Australian Open in derde ronde van wereldtopper Hongerige Griekspoor wil Tsitsipas achterna: ’Waarom niet?’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Stefanos Tsitsipas en Tallon Griekspoor schudden elkaar de hand. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Lurkend aan een flesje water blikt Tallon Griekspoor via een videoverbinding terug op zijn nederlaag tegen Stefano Tsitsipas in de derde ronde van de Australian Open. Balend, omdat het er simpelweg niet inzat tegen de Griekse wereldtopper in de indrukwekkende Rod Laver Arena: 2-6, 6-7 (5) en 3-6. Maar al gauw is er ook de trots na zijn prachtige prestaties van de afgelopen weken.