’Rome en Bilbao twijfelen over EK-duels’

De Engelse krant meldt dat zowel Rome als Bilbao twijfels hebben geuit over het komende EK. Italië en Spanje zijn keihard geraakt door de coronacrisis en hebben ook vel economische schade geleden. In Bilbao zou Spanje drie groepswedstrijden afwerken en staat er ook een achtste finale op de rol. Italië zou drie keer in actie komen in Rome. In de hoofdstad van het land staat ook een achtste finale gepland.

Een aantal andere stadions heeft volgens The Daily Mail ook moeite om volgend jaar beschikbaar te zijn voor het EK. Dit omdat er al andere evenmenten op het programma staan. Dit geldt onder meer voor Hampden Park in Glasgow en het Aviva Stadium in Dublin en ook voor de Johan Cruijff ArenA. Het Nederlands elftal komt normaal gesproken drie keer in actie in de ArenA.

Johan Cruijff ArenA

De thuishaven van Ajax bestaat volgend jaar 25 jaar. „Laten we er nu maar helemaal een prachtig jubileumjaar van maken”, zei ArenA-directeur Henk Markerink afgelopen maand, nadat de UEFA had besloten het EK te verplaatsen. „Ik verwacht dat we in 2021 de hele zomer met het EK en alle geplande artiesten kunnen vullen.”

De andere speelsteden van het EK zijn Bakoe, München, Sint-Petersburg, Kopenhagen, Londen, Boekarest en Boedapest.

’Ceferin baalt van format’

Naar verluidt is de huidige UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nooit heel enthousiast geweest over een EK dat verdeeld is over heel Europa. Dit format werd in het leven geroepen om het zestisjarig bestaan van de UEFA te vieren. De vorige baas van de Europese voetbalbond, Michel Platini, is de bedenker van het plan. Normaal gesproken wordt een land meestal in een land en soms in twee landen gehouden.

„Euro 2020 zal plaatsvinden tussen 11 juni en 11 juli 2021, met de bedoeling hetzelfde wedstrijdschema en dezelfde gaststeden te hebben”, zegt een woordvoerder. Het officiële wedstrijdschema en de speelsteden zijn nog niet bevestigd.