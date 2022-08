Robin van Roosmalen stopt: ’Terugkeren op niveau van voor ongeluk niet mogelijk’

,,Met pijn en acceptatie kondig ik vanaf vandaag mijn pensioen aan. Door deze pijnlijke, maar realistische boodschap eerlijk met jullie te delen, kan ik dit hoofdstuk van mijn leven met vrede af te sluiten”, aldus Van Roosmalen.

,,Zoals jullie weten, heb ik hard gewerkt - mentaal en fysiek - om te herstellen na het tragische auto-ongeluk waar ik anderhalf jaar geleden bij betrokken was. De afgelopen weken ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet meer mogelijk om terug te keren op mijn niveau van voor het ongeluk. Normaal gesproken zou ik mijn ego laten winnen, maar ik weet hoe gevaarlijk de sport is, zeker wanneer je gezondheid niet helemaal top is.”

In april van dit jaar vertelde hij in gesprek met deze krant dat hij keihard zijn best deed om een comeback te maken. „Ik droom er ook van, soms zelfs letterlijk, in mijn slaap. Vechten hoort gewoon bij mijn leven”, aldus Van Roosmalen, die succesvol was in zowel het kickboksen als MMA. „Het maakt mij niet uit of ik terugkeer in een ring of in een kooi, áls ik maar terugkeer. Of het reëel is? Dat vind ik nog lastig te zeggen, maar ik blijf ervoor gaan.”

Van Roosmalen won 51 van 72 kickboksgevechten en maakte ook een succesvolle start in het MMA, waarin hij in zijn twee beide partijen zegevierde. Door corona en zijn ongeluk bleef het daarbij.

Ondanks het bittere einde kijkt Van Roosmalen, vanwege zijn focus in de ring ook wel Pokerface genoemd, met trots terug op zijn carrière. In totaal won hij bij GLory zeven titelpartijen en werd hij kampioen in twee verschillende gewichtsklassen. ,,Glory, ik wacht op mijn uitnodiging voor de Hall of Fame”, sloot de vechter zijn aankondiging op sociale media af met een knipoog.