Profvoetballers springen bij in supermarkt

Josuha Guilavogui, Xaver Schlager, Renato Steffen, Maximilian Arnold, Pavao Pervan en Yannick Gerhardt staken hun handen uit de mouwen bij twee supermarkten in Wolfsburg. Onder het motto ’wij bedanken de helden van de dag’ ging het zestal aan het werk.

„Dit is een belangrijke actie voor ons, want we willen voorbeelden zijn. We gaan door een zware tijd. Het is belangrijk dat we bij elkaar blijven”, vertelt aanvoerder Guilavogui. Arnold vult aan: „Wij willen laten zien dat wij ook deel uitmaken van de gemeenschap en ons steentje kunnen bijdragen.”

Wout Weghorst speelt ook bij Wolfsburg. De spits van de subtopper is op dit moment niet in Duitsland maar in Nederland. Hij en zijn vriendin verwachten binnen korte tijd hun tweede kind.

Bekijk hieronder de beelden van de supermarktactie van Wolfsburg: