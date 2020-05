Schoenen Michael Jordan niet de eerste sportspullen die afgehamerd worden

Een paar schoenen van basketbalicoon Michael Jordan leverden ruim 5 ton op. Ⓒ Sotheby's VIA REUTES

De schoenen waarmee basketbalicoon Michael Jordan in 1985 bij de Chicago Bulls speelde leverden eerder deze week bij een veiling bij Sotheby's liefst 560.000 dollar op, ruim 500.000 euro. Het bedrag voor de speciaal voor hem gemaakte schoenen (maat 48 en in de kleuren van de Bulls (rood, wit en zwart)) overtrof ruim de verwachtingen. Er was uitgegaan van een opbrengst tussen de 100.000 en 150.000 dollar.