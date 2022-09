Vitesse haalt Mitchell Dijks transfervrij binnen

Met Dijks haalt Vitesse een bak aan ervaring in huis. De oud-verdediger van Ajax, sc Heerenveen, Willem II, Norwich City en Bologna FC heeft maar liefst 228 officiële optredens in het betaalde voetbal achter zijn naam staan. De linksbenige verdediger droeg daarbij het vaakst de shirts van Ajax en Bologna FC, waarvoor hij respectievelijk 80 en 78 keer in actie kwam. De in Purmerend geboren Dijks is oud-jeugdspeler van FC Volendam en voormalig jeugdinternational van Oranje. Hij behoorde één keer tot de voorselectie van het Nederlands elftal.

Technisch directeur Benjamin Schmedes is verheugd met de komst van Dijks: „We waren nog op zoek naar een extra verdediger en zijn blij dat we de kans om Mitchell te contracteren hebben kunnen verzilveren. Hij beschikt over meerdere kwaliteiten en eigenschappen die wij nog graag aan onze selectie wilden toevoegen. Mitchell heeft ervaring, power, lengte en rust. Bovendien kan hij op meerdere posities in de achterhoede spelen; op links, maar ook in het centrum”, aldus Schmedes. Met Dijks heeft de ’TD’ de tiende Vitesse-aanwinst van deze zomer gepresenteerd.

Helpen

Dijks kijkt terug op vier geslaagde seizoenen bij Bologna FC, waar hij liefkozend ook wel ’Il Trattore’ (De Tractor) werd genoemd. „Ik heb vier prachtige jaren in Italië beleefd. De periode in Bologna had ik absoluut niet willen missen. De ervaringen die ik daar heb opgedaan neem ik nu mee terug naar Nederland, in het bijzonder naar Vitesse”, vertelt Dijks, die het voor hem vertrouwde rugnummer 35 gaat dragen. „Na een aantal zeer positieve gesprekken met de technisch directeur en de coach ga ik hier vol enthousiasme aan de slag. Natuurlijk weet ik dat de competitiestart niet goed is geweest, maar we gaan samen strijden om het tij te keren. Met mijn kwaliteiten en ervaring wil ik daar zoveel mogelijk bij helpen.”