Rick de Rooij voorlopig hoofd PSV-jeugdopleiding

Faber kon zijn functie van hoofd opleiding niet combineren met zijn nieuwe baan als hoofdtrainer van PSV. "Het tijdelijk doorschuiven van Ernest naar de A-selectie moet natuurlijk zo weinig mogelijk gevolgen hebben voor de opleiding", legt technisch manager John de Jong uit. "Met Rick als aanspreekpunt en coördinator is de continuïteit van het proces gegarandeerd. Hij blijft in nauw contact met Ernest en mij en zorgt ervoor dat de dagelijkse operatie door gaat op de manier die we gewend zijn."

De 40-jarige De Rooij werkt al vier jaar als jeugdtrainer bij PSV.