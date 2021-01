Nederlanders geklopt door Viktor Mushtakov op de 500 meter, Kai Verbij gaat onderuit

Sport

Japanse minister twijfelt over doorgaan Olympische Spelen

Het is niet zeker dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar doorgaan. Dat zegt Taro Kono, minister van bestuurlijke en regelgevende hervormingen in Japan. Kono is daarmee de eerste hoge ambtenaar in het land die openlijk uitspreekt dat er twijfels zijn over het laten slagen van het grootste sportev...