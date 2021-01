Thomas Krol slaat dubbelslag met imponerende 1000 meter

Hein Otterspeer mocht tijdens de 1000 meter als eerste van de favorieten starten en zette met 1.08,27 een prima tijd neer. Toch werd die tijd weggevaagd door Thomas Krol. Hij reed 1.07,49 en stak daarmee Otterspeer voorbij in het algemeen klassement.

Leider Viktor Mushtakov mocht in de een na laatste rit starten. De Rus had uiteraard een snellere opening dan Krol, maar verloor in de rondjes te veel tijd. Hij was bijna twee tellen trager dan de nieuwe klassementsrijder. Kai Verbij - die viel op 500 meter - werd uiteindelijk tweede op de 1000 meter op meer dan gepaste afstand van Krol met 1.08,17.

In het klassement heeft Krol nu een voorsprong van 0,34 op Otterspeer voor de 500 meter van zondag. De Duitser Joel Dufter staat nu derde voor Mushtakov.

Verbij valt op 500 meter, Mushtakov wint

De eerste 500 meter bij de mannen op het EK sprint in Heerenveen is gewonnen door Viktor Mushtakov. De Russische schaatser versloeg de verrassende Duitser Joel Dufter en Hein Otterspeer net voor Thomas Krol. Kai Verbij ging al binnen honderd meter onderuit.

De rit van Verbij tegen Artem Arefyev was vooral een spektakel voor ramptoeristen. De Rus begon met een volledige misser bij de start en een goede vijftig meter verder kukelde Verbij voorover. Arefyev finishte nog wel in een aardige tijd, maar voor Verbij was dat onbegonnen werk na zijn val.

Kai Verbij zal voorlopig niet voor de derde keer Europees kampioen sprint worden Ⓒ ANP/HH

Mushtakov won de eerste manche met een tijd van 34,69 seconden, gevolgd door de Duitser Dufter die met 34,79 een persoonlijk record neerzette. Nederlands sprintkampioen Hein Otterspeer eindigde als derde in 34,85.

Thomas Krol reed met 34,90 een persoonlijk record. De specialist op de middellange afstand eindigde daarmee op de vierde plek.

De gevreesde Rus Pavel Koelizjnikov ontbreekt in het deelnemersveld. De wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter testte eind vorige maand positief op het coronavirus. Hij wordt later deze maand wel weer aan de start verwacht bij de twee wereldbekers in Thialf en bij de WK afstanden half februari, eveneens in Heerenveen.