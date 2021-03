Video: Woeste Medvedev sneuvelt in Ahoy, Murray ook naar huis

Medvedev, die vorige maand de finale van de Australian Open van Novak Djokovic verloor, moest in Ahoy zijn meerdere erkennen in de Serviër Dusan Lajovic: 7-6 (4) 6-4. Zverev ging in de eerste ronde ten onder tegen de Kazak Aleksandr Boeblik. Het werd 7-5 6-3.

Medvedev was door zijn goede prestaties in Melbourne naar de derde positie op de wereldranglijst gestegen. In Rotterdam had hij de afwezige Rafael Nadal kunnen aflossen als nummer 2, maar dat gebeurt door zijn vroege uitschakeling - die gepaard ging met de nodige frustratie (zie video onder) - niet.

De 30-jarige Lajovic, de nummer 27 van de wereld, was trots op zijn stunt in Ahoy. „Ik ben mijn eigen spel blijven spelen”, glunderde de Serviër, die in Rotterdam debuteert. „Je weet dat Medvedev de laatste tijd veel heeft gewonnen en dat speelt zeker in je achterhoofd. Ik ben blijven vechten. Dat heeft zich uiteindelijk uitbetaald.”

Zverev had bij de Australian Open, net als Medvedev, van Djokovic verloren. De Duitser deed dat in de kwartfinale en kwam in Ahoy, net als Medvedev, voor het eerst weer in actie. Boeblik, 43e op de wereldranglijst, had zondag nog de finale van het ATP-toernooi van Singapore verloren. Hij kwam in beide sets tegen Zverev op achterstand, maar trok de partij toch naar zich toe.

Kei Nishikori

Kei Nishikori plaatste zich woensdag als eerste voor de kwartfinales. De 31-jarige Japanner was in de tweede ronde te sterk voor de Australiër Alex de Minaur. De nummer 45 van de wereld zegevierde na ruim 2 uur in drie sets: 6-3 2-6 7-5. De negen jaar jongere Minaur staat op de 23e plek in het mondiale klassement.

Nishikori speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen de Serviër Dusan Lajovic en de Kroaat Borna Coric. Lajovic stuntte eerder op woensdag met een zege op de als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev. Coric schakelde dinsdagavond laat debutant Botic van de Zandschulp uit.

Andy Murray ziet het duidelijk even niet zitten. Ⓒ ANP

Roeblev klopt Murray

De Rus Andrej Roeblev wist woensdagavond zonder al te grote problemen de laatste acht te bereiken. De nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg oudgediende Andy Murray in twee sets: 7-5 6-2. De partij in Ahoy duurde 1 uur en 34 minuten.

De eerste set in Ahoy ging lange tijd gelijk op. Murray (33) liet in de zesde game het eerste breakpunt liggen. In de elfde game leverde de Schot zijn service in waarna hij in de volgende game twee breakpunten niet kon benutten. Roeblev (23) profiteerde en verzilverde zijn eerste setpunt.

In de tweede set brak Roeblev het verzet van Murray in de vijfde game. De huidige nummer 123 van de wereld leverde zijn service in waarna hij zich min of meer gewonnen gaf.