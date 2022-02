Go Ahead Eagles laat fans meebeslissen over openen stadion

Go Ahead Eagles, dat net als de andere clubs veel liever minimaal twee derde van het stadion wil kunnen benutten, twijfelt of het daarvan gebruik wil maken en laat seizoenkaarthouders en businesspartners nu via een poll meebeslissen.

„De toegestane één derde stadioncapaciteit stelt club en achterban namelijk voor een groot dilemma”, meldt de nummer 13 van de Eredivisie, die op zondag 13 februari in de eigen Adelaarshorst tegen AZ speelt. „In tegenstelling tot de nodige andere clubs kan Go Ahead Eagles met één derde van de stadioncapaciteit bij lange na niet alle seizoenkaarthouders en Business Club-leden toelaten. De grote vraag: moet in dat geval het hele stadion dicht blijven of maakt Go Ahead Eagles wel ’gewoon’ gebruik van de circa 3400 plekken die vergeven mogen worden?” De club uit Deventer neemt maandag een besluit, onder meer op basis van de uitkomst van de poll.

Niemand heeft ongelijk

Algemeen directeur Jan Willem van Dop voerde begin deze week overleg met vertegenwoordigers van de supporters en sponsoren, ook om hun mening te peilen. Toen bleek een meerderheid voor het dichthouden van het stadion zolang slechts één derde daarvan gebruikt mag worden. Naar aanleiding van de berichtgeving over deze peiling lieten heel wat seizoenkaarthouders de club weten wél graag naar het stadion te willen komen.

„Het lastige is: ik begrijp de argumenten van de supportersgeledingen op maandagavond, maar ook van de seizoenkaarthouders die ik nu op de mail en/of aan de lijn heb”, aldus Van Dop. „Niemand heeft ongelijk in dezen. De beslissing van het kabinet heeft ons voor het grootste dilemma gesteld dat ik heb meegemaakt in mijn jaren in de voetbalwereld. De één spreekt vanuit loyaliteit naar mede-supporters: óf iedereen erin, óf niemand. De ander spreekt vanuit loyaliteit naar spelers en staf, die natuurlijk alle steun kunnen gebruiken.”

Vooralsnog heeft alleen FC Twente besloten geen toeschouwers toe te laten in het stadion zolang, vanwege de coronamaatregelen, slechts één derde daarvan gebruikt mag worden. De andere clubs maken wel gebruik van de nieuwe mogelijkheid.