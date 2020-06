KNVB schrapt Johan Cruijff Schaal

De KNVB heeft dit duel geschrapt, omdat er geen kampioen en ook geen bekerwinnaar is. Normaal gesproken treffen de nummer 1 van de eredivisie en de winnaar van de KNVB-beker elkaar een week voor de start van de competitie.

Het seizoen 2019-2020 werd in maart stilgelegd vanwege de coronacrisis en ruim een maand later voor beëindigd verklaard. De KNVB riep geen kampioen uit en wees ook geen degradanten aan. De Europese tickets werden verdeeld op basis van de ranglijst zoals die was toen de competitie werd stilgelegd. De bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht kon niet doorgaan en wordt ook niet meer gespeeld.

Keuken Kampioen Divisie

Het Nederlandse voetbalseizoen 2020-2021 start op vrijdag 28 augustus. Op die avond worden de eerste wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. De Eredivisie start twee weken later, op 12 september, na twee interlands van Oranje.

De eerste speelronde in de eerste divisie wordt uitgesmeerd over drie dagen: 28, 29 en 30 augustus. Op verzoek van de clubs voetballen ze in de eerste periode van het seizoen wekelijks op vrijdag tot en met dinsdag. Het is de bedoeling dat later in het seizoen vrijdagavond weer de vaste speeldag wordt in de Keuken Kampioen Divisie.

De competitie op het tweede niveau in Nederland ligt vanaf 18 december twee weken stil, op zondag 3 januari begint het tweede deel van het seizoen. Op Tweede Paasdag, maandag 5 april, staat ook een speelronde op het programma. De laatste speelronde is op vrijdag 14 mei, een week later zijn de play-offs om promotie/degradatie. Daar doen de vier periodekampioenen, de nummer 16 van de eredivisie en de twee hoogst geklasseerde clubs zonder periodetitel na de tweede gepromoveerde ploegen aan mee.