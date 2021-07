Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Eintracht Frankfurt wil naar rechter voor meer fans in stadion

19:55 uur Eintracht Frankfurt wil naar de rechter stappen om toestemming te krijgen 10.000 fans toe te laten in het stadion voor de oefenwedstrijd tegen het Franse Saint-Etienne. Aanvankelijk hadden de verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten hiervoor toestemming gegeven. De regionale politiek stond echter slechts 5000 toeschouwers toe, uit angst voor verspreiding van het coronavirus.

„Het is vreemd dat de gezondheidsdiensten zich kunnen vinden in 10.000 mensen en dat de politiek dit terugdraait”, zo liet de club in een verklaring weten. „Dat is voor ons niet acceptabel. We onderzoeken nu op welke gronden dit is gebeurd en maken dan een juridisch plan hoe we hier iets tegen kunnen doen.”

Eintracht Frankfurt speelt op het hoogste niveau in Duitsland, de Bundesliga.

Memorial Van Damme maakt ruimte voor recordpoging Hassan

17.05 uur: De Nederlandse atlete en wereldkampioen Sifan Hassan doet op vrijdag 3 september tijdens de 45e editie van de Memorial Van Damme in het Brusselse Koning Boudewijn Stadion een aanval op het wereldrecord op de 10.000 meter. De organisatie heeft aangekondigd speciaal daarvoor de discipline toe te voegen aan het programma, in de plaats van de 10.000 meter bij de mannen.

Hassan verbeterde in juni bij de FBK Games in Hengelo het vijf jaar oude wereldrecord dat Almaz Ayana op de Olympische Spelen van Rio gelopen had. Met 29.06,82 dook de Nederlandse ruim tien seconden onder de toptijd van de olympische kampioene uit Ethiopië. Maar amper twee dagen later was Hassan haar wereldrecord alweer kwijt. Ayana’s landgenote Letesenbet Gidey liep tijdens de Ethiopische trials voor de Spelen van Tokio, op dezelfde piste in Hengelo, nog sneller: 29.01,03.

Op de Memorial wil Hassan volgens de organisatie de eerste vrouw worden die onder de magische grens van 29 minuten duikt. De atlete komt eerst nog in actie bij de Olympische Spelen van Tokio.

Twee Nederlanders in DSM-selectie voor Vuelta

15.20 uur: De Nederlandse wielrenners Martijn Tusveld en Thymen Arensman zijn door wielerteam DSM geselecteerd voor de Ronde van Spanje.

De achtkoppige Vuelta-ploeg bestaat verder uit de Fransman Romain Bardet, de Duitser Nico Denz, de Italiaan Alberto Dainese, de Amerikaan Chad Haga en de Australiërs Jai Hindley en Michael Storer.

Ploegleider Matt Winston kondigde aan dat de ploeg, net zoals in de afgelopen Tour de France, zich zal richten op het winnen van etappes. De van oorsprong Nederlandse DSM-ploeg heette de afgelopen jaren Team Sunweb.