Directeur Inter vreest dat serie A niet afkomt door corona

„Als er straks nog meer wedstrijden afgelast moeten worden, lopen we zeker het risico dat we de competitie niet af kunnen maken”, uitte Marotta zijn zorg in de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport. Hij vindt ook dat de „balans van het kampioenschap is veranderd” omdat sommige duels zijn afgelast en andere niet. „Het is een vervormde competitie. Je moet nu niet alleen denken aan blessures en schorsingen. Er is nu ook het psychologische aspect als je kijkt naar het klassement.”

Hij vraagt zich ook af hoe het moet met de komende wedstrijd van Inter tegen Sassuolo. „Hoe gaan we daarmee om? We kunnen niet achter gesloten deuren spelen, omdat het absurd zou zijn om dat de ene week wel te doen en de andere week niet. Ik zie geen oplossing.”