Ajax-plaaggeest Duvan Zapata: ’Belangrijkste goals van mijn loopbaan’

De Colombiaanse spits kopte Atalanta in de 54e minuut naar 1-2 en trof acht minuten later met een verwoestend schot nogmaals doel (2-2). „Dit waren de belangrijkste doelpunten van mijn loopbaan”, stelde hij. „We speelden voor rust best goed maar komen toch met 0-2 achter. Dan mag je niet klagen. Met een beetje meer geluk maken we nog een derde. Maar met dit resultaat kunnen we wel verder.”

Zapata kreeg bijval van zijn trainer Gian Piero Gasperini. „Dit is niet meer het Ajax van de laatste jaren”, doelde hij op het vertrek van spelers als Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Lasse Schöne. „Maar ze hebben nog steeds een goede ploeg. We hebben ook respect voor dit Ajax.”

„Wij moesten duidelijk wennen aan het tempo van voetballen in de Champions League”, zei Gasperini. „Ik ben blij dat we in de tweede helft nog zijn terug gekomen. Het was mooi dat beide ploegen voor de winst bleven spelen. Daar heb ik van genoten.”

