Video: Veerman showt behendige kant voor Sankt Pauli

De Volendammer keek met zijn Duitse club Sankt Pauli op bezoek bij Kiel tegen een 1-0 achterstand aan, toen Veerman vijf minuten na rust een voorzet van Viktor Gyokeres op waarde schatte. Hij verraste aanvoerder Hauke Wahl met een slimme kapbeweging en schoot de bal daarna door de benen van doelman Ioannis Gelios.

De prachtige goal van Veerman baatte Sankt Pauli echter niet, want op de 2-1 van Janni-Luca Serra twintig minuten voor tijd hadden de Hamburgers geen antwoord meer. Door de nederlaag blijft Sankt Pauli in degradatienood. De ploeg staat in de Tweede Bundesliga op de vijftiende plaats, met slechts een punt meer dan nummer 16 Wehen. De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks, terwijl de nummer 16 veroordeeld is tot het spelen van play-offs om lijfsbehoud.

Voor Veerman was het zijn zesde competitiegoal van dit seizoen.