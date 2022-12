Amrabat euforisch na gewonnen kwartfinale Marokko: ’Dit had ik niet durven dromen’

De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, geboren in Huizen, roemde het collectief van de ploeg. „Als je ons vandaag ziet. We spelen niet eens ons beste voetbal, maar de teamspirit is ongelooflijk. Hoe wij het hele toernooi nul tegengoals krijgen. Nou ja, op één eigen doelpunt na. Het is een compliment voor het hele team.”

Amrabat noemde de overwinning verdiend. „Dik verdiend zelfs. Zij hadden hiervoor een makkelijke wedstrijd gehad. Wij niet. Ik had al zware benen bij het begin van de wedstrijd. Ik heb nu overal pijn en kon amper nog vooruit op het einde. Het hele WK is zwaar en je kunt nooit volledig herstellen.”

Bekijk ook: Marokko schrijft historie met eerste halve finale op WK ooit voor Afrikaans land

Regragui: ’Teamspirit was geweldig’

Bondscoach Walid Regragui van Marokko was vol lof over zijn spelers, nadat Marokko in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar verrassend Portugal had uitgeschakeld. "We hebben er uitgehaald wat erin zat. De jongens zijn tot het uiterste gegaan. De teamspirit was geweldig."

Marokko, dat eerder ook Spanje versloeg, bereikte als eerste Afrikaanse land de laatste vier van een wereldkampioenschap. "Vooraf had ik tegen de jongens gezegd dat we geschiedenis moesten schrijven voor Afrika", vervolgde Regragui. "Dat hebben we gedaan. Ik ben heel gelukkig."

Speler Sofiane Boufal sloot zich bij de woorden van de trainer aan. "Dit is helemaal te gek. We beleven een droom en we hebben nog geen zin om wakker te worden. Ik krijg er kippenvel van. Alles wat we bereiken, verdienen we. We werken er hard voor. En wat ons betreft is het nog niet gedaan. We willen nog meer winnen."

Marokko won op het WK een poule met Kroatië, België en Canada en schakelde in de achtste finales Spanje na een strafschoppenserie uit. "En nu winnen we van Portugal", zei doelman Yassine Bounou, die net als het na het duel met Spanje tot beste speler van de wedstrijd werd verkozen. "We hebben geblesseerde spelers", doelde hij op onder meer Noussair Mazraoui, "maar we kunnen vechten."

"We hebben misschien niet de beste spelers van dit toernooi", vervolgde Bounou, "maar met onze vechtlust kunnen we ver komen. We geloven in onszelf. We staan nu in de halve finale, maar we willen meer."