Gebroeders Amrabat euforisch na gewonnen kwartfinale Marokko: ’Dit had ik niet durven dromen’

De oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord, geboren in Huizen, roemde het collectief van de ploeg. „Als je ons vandaag ziet. We spelen niet eens ons beste voetbal, maar de teamspirit is ongelooflijk. Hoe wij het hele toernooi nul tegengoals krijgen. Nou ja, op één eigen doelpunt na. Het is een compliment voor het hele team.”

Amrabat noemde de overwinning verdiend. „Dik verdiend zelfs. Zij hadden hiervoor een makkelijke wedstrijd gehad. Wij niet. Ik had al zware benen bij het begin van de wedstrijd. Ik heb nu overal pijn en kon amper nog vooruit op het einde. Het hele WK is zwaar en je kunt nooit volledig herstellen.”

Ook Nordin Amrabat, de oudere broer van Sofyan, verscheen voor de camera’s van de NOS. Hij toonde zich apetrots op zijn jongere broertje. „Dat ik dit van dichtbij mag meemaken, ongelooflijk.”

Regragui: ’Teamspirit was geweldig’

Bondscoach Walid Regragui van Marokko was vol lof over zijn spelers, nadat Marokko in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar verrassend Portugal had uitgeschakeld. „We hebben er uitgehaald wat erin zat. De jongens zijn tot het uiterste gegaan. De teamspirit was geweldig.”

Marokko, dat eerder ook Spanje versloeg, bereikte als eerste Afrikaanse land de laatste vier van een wereldkampioenschap. „Vooraf had ik tegen de jongens gezegd dat we geschiedenis moesten schrijven voor Afrika”, vervolgde Regragui. „Dat hebben we gedaan. Ik ben heel gelukkig.”

Speler Sofiane Boufal sloot zich bij de woorden van de trainer aan. „Dit is helemaal te gek. We beleven een droom en we hebben nog geen zin om wakker te worden. Ik krijg er kippenvel van. Alles wat we bereiken, verdienen we. We werken er hard voor. En wat ons betreft is het nog niet gedaan. We willen nog meer winnen.”

Marokko won op het WK een poule met Kroatië, België en Canada en schakelde in de achtste finales Spanje na een strafschoppenserie uit. „En nu winnen we van Portugal”, zei doelman Yassine Bounou, die net als het na het duel met Spanje tot beste speler van de wedstrijd werd verkozen. „We hebben geblesseerde spelers”, doelde hij op onder meer Noussair Mazraoui, „maar we kunnen vechten.”

„We hebben misschien niet de beste spelers van dit toernooi”, vervolgde Bounou, „maar met onze vechtlust kunnen we ver komen. We geloven in onszelf. We staan nu in de halve finale, maar we willen meer.”

Euforisch Afrika

Politieke leiders, sportsterren en andere beroemdheden hebben Marokko via sociale media lof toegezwaaid voor het bereiken van de halve finales op het WK voetbal. Er is veel trots nu Marokko na de winst op Portugal als eerste Afrikaanse en Arabische vertegenwoordiger zo ver is gekomen.

„Historisch en buitengewoon! De kwalificatie van de Leeuwen van de Atlas voor de halve finale van het WK 2022 is die van heel Afrika”, schreef de president van Tsjaad, Mahamat Idriss Déby, op Twitter. „We geven volledige steun aan de vertegenwoordigers van Afrika voor de grote finale. Afrika wereldkampioen, ja het is mogelijk inchallah!”

„Continentale geschiedenis, wat een prestatie”, meldde de Afrikaanse voetbalbond CAF. De Bahreinse koning Hamad bin Isa Al Khalifa feliciteerde zijn Marokkaanse collega Mohammed VI met een „grote, internationaal historische prestatie”, zo meldden staatsmedia.

Minister-president Mohammed bin Rashed van de Verenigde Arabische Emiraten schreef „geen stem is luider dan die van Marokko op dit WK” op Twitter. „We delen de vreugde van onze broeders”, was een tweet van de Irakese eerste minister Mohammed Shia al-Sudani.

„Ze doen het!!! Goed gedaan, Marokko”, twitterde Ivoriaan en voormalig Chelsea-ster Didier Drogba. En voormalig topvoetballer Samuel Eto’o, de huidige voorzitter van de Kameroense voetbalbond: „Ongelooflijk, het hele continent duimt voor jullie.”

Portugese spelers woedend op Argentijnse scheidsrechter

Bij Portugal waren de druiven ondertussen zuur. Pepe en Bruno Fernandes vonden het onvoorstelbaar dat een Argentijn de scheidsrechter was bij hun verloren kwartfinale tegen Marokko op het WK voetbal in Qatar. Ze suggereerden dat hij belang had bij de uitschakeling van Portugal, om zo de weg voor zijn landgenoot Lionel Messi naar de wereldtitel gemakkelijker te maken.

„Dit is onacceptabel”, zei Pepe. „Marokko heeft alleen maar tijd lopen rekken. En wat telt hij erbij? Slechts acht minuten. Een kwartier was op zijn plaats geweest. Dit slaat helemaal nergens op. Kennelijk wilde hij graag dat de wedstrijd voorbij was. Op deze manier kunnen we Argentinië beter meteen tot wereldkampioen uitroepen”, zei de verdediger verder tegen Portugese media.

Fernandes vervolgde: „We wisten vooraf al wat ons te wachten stond. Ik had in de eerste helft een strafschop verdiend, maar die kreeg ik niet. Helaas zijn er in deze fase scheidsrechters actief die hun land nog in de competitie hebben. Dat zou niet mogen, want dan gaan er andere belangen spelen. We wisten dat we meer tegenstanders hadden dan de Marokkanen alleen.”

Facundo Tello was de arbiter, zijn twee assistenten waren ook afkomstig uit Argentinië.