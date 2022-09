Pjanic hekelt Bosnische bond om oefenduel met Rusland: ’Geen woorden voor’

„De leiding van onze voetbalbond belde me om te vragen wat ik van zo’n oefenduel vond”, vertelt Pjanic. „Ik heb gezegd wat ik denk. Ik vind dit een heel slechte beslissing. Ik heb er geen woorden voor. Het is gewoon niet goed.”

De sterspeler van Bosnië liet in het midden of hij beschikbaar is voor het oefenduel. Hij verliet eerder deze week Barcelona na een lucratief aanbod van Sharjah SC uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Rusland mocht niet aan de play-offs voor het WK in Qatar deelnemen na de inval in Oekraïne. Sindsdien heeft geen landenploeg meer tegen Rusland gespeeld.