Maradona aan de slag bij hekkensluiter in Argentinië

Maradona debuteert op 15 september tegen Rácing Club. Hij fungeerde tot juni als trainer van de Mexicaanse tweedeklasser Dorados de Sinaloa. De voormalige topvoetballer stopte om gezondheidsredenen met die baan, maar gaat het in eigen land nu toch weer proberen. Hij onderging in juli in Buenos Aires een knie-operatie.

Maradona leidde Argentinië in 1986 als onnavolgbare aanvaller naar de wereldtitel. Als bondscoach van zijn land was hij minder succesvol. Bij het WK in 2010 strandde Argentinië onder leiding van het vroegere idool in de kwartfinales.