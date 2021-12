FC Groningen en trainer Danny Buijs na dit seizoen uit elkaar

De 39-jarige Buijs is bezig aan zijn vierde jaar bij FC Groningen, dat hem in 2018 de kans bood aan de slag te gaan als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. De aflopende overeenkomst met eerste assistent-trainer Adrie Poldervaart wordt eveneens niet verlengd.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt over het besluit: „Wij hebben als directie een evaluatie met elkaar gevoerd en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat we geen contractverlenging aangaan. Danny heeft als hoofdtrainer tot nu toe goed gepresteerd bij FC Groningen en daarvoor verdient hij absoluut de complimenten. We zijn er met elkaar van overtuigd dat we ook dit seizoen goed en succesvol kunnen afmaken. Daar gaan we met elkaar keihard aan werken.”

Dankbaar

Danny Buijs sluit hierop aan: „Vier jaar geleden heb ik de kans gekregen om hoofdtrainer van FC Groningen te worden. Daar blijf ik de club altijd dankbaar voor en ik ben er trots op wat we in die periode met elkaar hebben bereikt. We hebben sportieve prestaties geboekt en spelers hebben zich individueel kunnen ontwikkelen in onze manier van werken. Maar vooral de binding tussen club, team en supporters is in die jaren in mijn ogen op een ongelooflijk positieve manier gegroeid. Na dit seizoen ga ik een nieuw avontuur aan. Tot die tijd gaan we er met elkaar alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om ook dit seizoen succesvol af te sluiten.”

FC Groningen gaat na het vallen van deze beslissingen aan de slag met de samenstelling van een nieuwe technische staf voor het seizoen 2022/2023.