Ronald Koeman ziet FC Barcelona koppositie verspelen: titel lijkt uit zicht

Barça heeft nu 76 punten, één minder meer dan koploper Atlético Madrid, dat bovendien een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer drie Real Madrid beschikt over een puntentotaal van 75 en heeft eveneens een duel tegoed.

Koeman zag Lionel Messi, Pedri en Ousmane Dembele scoren, maar het was niet genoeg. Frenkie de Jong deed negentig minuten mee bij FC Barcelona en ontving in de tweede helft een gele kaart. Daardoor is hij geschorst voor het thuisduel van zondag tegen Celta de Vigo. Sergino Dest viel tien minuten voor tijd in.

Frenkie de Jong liep tegen Levante tegen een schorsing aan. Ⓒ HH/ANP

FC Barcelona schoot in Valencia uit de startblokken en had al vroeg op voorsprong moeten komen. Pedri had het vizier echter niet op scherp staan.

Uiteindelijk was het Messi die de bezoekers op voorsprong bracht. Al vallend volleerde de Argentijn na 25 minuten de 0-1 tegen de touwen. Negen minuten later bleek Pedri de knop te hebben omgezet en verdubbelde het talent van Tenerife de score.

Lionel Messi en Ousmane Dembele scoorden tegen Levante, maar het was niet genoeg. Ⓒ EPA

Barcelona leek op rozen te zitten, maar in de tweede helft ging het razendsnel helemaal mis. Door treffers in de 57e en 59e minuut kwam Levante op gelijke hoogte. Eerst was het Gonzalo Melero Jorge die Marc-André ter Stegen verschalkte. Even later herhaalde Jose Luis Morales dat kunstje, mede door een foute pass van Messi.

Zes minuten na de 2-2 herstelde Ousmane Dembele de orde en zette hij met een harde schot de derde Catalaanse treffer op het scorebord. Zeven minuten voor tijd kreeg Barça het deksel op de neus. Barcelona, dat verdedigend zwak oogde, gaf het toch weer weg. Invaller Sergiño Dest gleed uit, waardoor een voorzet kon worden gegeven. Sergio León werkte in de 83e minuut de 3-3 binnen, waardoor de 27e landstitel ineens heel ver weg is.

Atlético neemt het woensdag in eigen stadion op tegen Real Sociedad en Real Madrid gaat een dag later op bezoek bij Granada.