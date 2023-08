Ziedende Spaanse premier veroordeelt zoenende preses: ’Onacceptabele daad’

„Dat was een onacceptabele daad en de gemaakte excuses waren ook onvoldoende en ongepast”, zei hij op een persconferentie in Madrid.

Sánchez volgde het voorbeeld van de Spaanse minister van Gelijkheid Irene Montero. Zij veroordeelde de actie van Rubiales maandag al op X, voorheen bekend als Twitter. „Het is een vorm van aanranding waar wij vrouwen elke dag het slachtoffer van zijn en die tot nu toe onzichtbaar was. We moeten het niet normaliseren”, schreef ze. „Toestemming is de sleutel. Alleen een ja is een ja.”

Volledig spontaan wederzijds gebaar

Rubiales heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor de kus op de mond van international Hermoso. „Ik heb daar waarschijnlijk een fout gemaakt”, zei hij maandag in een videoboodschap. „Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan. En ik moet ervan leren en begrijpen dat je als voorzitter van zo’n belangrijke instelling als de RFEF voorzichtiger moet zijn, vooral bij ceremonies en dit soort zaken.”

De voorzitter feliciteerde de speelsters voordat ze de beker kregen uitgereikt na de gewonnen finale in Sydney. Hij omhelsde alle spelers, maar gaf Hermoso naast een kus op de wang ook een kus op de mond. „Ik vond het niet leuk”, zei de 33-jarige Hermoso na afloop.

De Spaanse bond stuurde later een verklaring naar enkele Spaanse media waarin de toon van de voetbalster anders was. „Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde van het winnen van een WK”, werd ze daarin geciteerd. „De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.”