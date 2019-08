Bertens knokt zich langs Pavlyuchenkova naar derde ronde

De wedstrijd op Court 13 van het uitgestrekte tennispark begon pas nadat de dames heel lang hadden moeten wachten. Dat kwam omdat beide voorafgaande vrouwenpartijen langer dan tweeënhalf uur duurden.

Enerverende rally

Toen het duel eindelijk begon, was Bertens er nog niet echt klaar voor. Ze maakte in de beginfase veel fouten, miste een makkelijke smash en stond binnen een mum van tijd met 3-0 achter. Bertens kwam langzaam beter in haar spel, maar kon niet voorkomen dat Pavlyuchenkova bij 5-3 op eigen service een setpoint kreeg. De 28-jarige Russin was op dat moment zo vriendelijk om een dubbele fout te slaan en vervolgens sloeg bij haar de paniek toe. Bertens profiteerde gretig, won die tiende game na een enerverende rally en serveerde even later koeltjes naar 7-5.

Pavlyuchenkova herstelde zich na de opdoffer in het slot van de tweede set, brak de service van Bertens in de vierde game en snelde voor de tweede keer naar een 4-1 voorsprong. Maar opnieuw was Bertens de beste naarmate het belangrijk werd. Ze brak terug bij 4-2 en deed dat nog een keer op 4-4.

Goerges volgende opponent

Zaterdag staat ze - net als vorig jaar - in de derde ronde van de US Open . Toen ging met mis, maar wellicht kan ze tijdens deze editie haar beste prestatie in New York verbeteren. Haar tegenstander de Duitse Julia Goerges, van wie ze vorig jaar op Wimbledon de kwartfinale verloor.