Duivels dilemma:’Verschilt enorm per sport en persoon’ Verhogen minimum-leeftijdsgrens in topsport leidt tot hoofdbrekens

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Lindsay van Zundert plaatste zich al als 15-jarige voor de Spelen. Ⓒ ANP/HH

Moet er een algehele minimum-leeftijdsgrens komen voor topsporters die deelnemen aan seniorenwedstrijden? Na de dopingrel rond de 15-jarige kunstrijdster Kamila Valieva op de Winterspelen van Peking kreeg de discussie hierover een nieuwe dimensie. Maandag begint in Thailand het jaarlijkse congres van de internationale schaatsunie (ISU) en een van de meest ingrijpende voorstellen waarover wordt gestemd, is het stapsgewijs verhogen van de leeftijdsgrens van 15 naar 17 jaar bij seniorenwedstrijden in het schaatsen en kunstrijden. Is dit dan de oplossing? Vijf ervaringsdeskundigen laten hun licht schijnen over deze gevoelige kwestie.