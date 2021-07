Richard Krajicek: ’Een eigen munt is echt een enorme eer’

De overhandiging vond plaats in De Lier bij LTC ’t Loo, de tennisclub waar de Wimbledonwinnaar meer dan veertig jaar geleden zijn loopbaan begon. „Dit park ligt op loopafstand van ons oude huis”, vertelt de inmiddels 49-jarige Krajicek. „Ik heb hier heel veel uren doorgebracht. Dit was tot mijn elfde eigenlijk mijn hangplek. Daarna ging ik ook trainen bij een club in Naaldwijk en werd het allemaal wat serieuzer en minder speels. Maar van die speelse tijd hier heb ik veel opgestoken. Inspelen op bepaalde situaties kunnen je op de gewone trainingen niet leren.”

„Dit is een dag vol nostalgie”, vervolgt Krajicek in De Lier. „Niet alleen over de Wimbledon-overwinning van 25 jaar geleden, maar ook over mijn tijd hier, ruim veertig jaar geleden. Je moet het niet te vaak doen, maar het is af en toe goed om bij het verleden stil te staan.”

Enorme eer

In 1999 werden al postzeges met de afbeelding van Krajicek op de markt gebracht en nu heeft de Wimbledonwinnaar dus ook een speciale munt. Er worden slechts 14 gouden exemplaren gemaakt die de welgestelde liefhebbers voor 3499 euro kan aanschaffen. De 500 zilveren munten zijn beter betaalbaar (199 euro) en kleine munt op een zogenoemde coincard kost ’slechts’ een tientje. De opbrengst gaat deels naar de Krajicek Foundation, een organisatie die zich sinds 1997 inzet om jeugd in achterstandswijken letter en figuurlijk de ruimte te geven om te kunnen sporten en spelen.

„Ik had als klein jongen nooit gedacht dat mijn droom zo ver zou reiken”, zegt Krajicek na het in ontvangst nemen van een zilveren munt. „Een eigen munt is echt een enorme eer en deze club is de perfecte plek om hem te ontvangen.”

Trouwdatum

Niet alleen vanwege de Wimbledonwinst in 1996 is 7 juli voor Krajicek een speciale dag. In 1999 trouwde hij op die datum met Daphne Deckers en dat is vandaag dus 22 jaar geleden. Bij de speciale gelegenheid in De Lier waren ook hun kinderen Alec en Emma aanwezig.

Krajicek is nog steeds de enige tennisser (m/v) met een grandslamtitel en hij verwacht niet dat dit in de nabij toekomst gaat veranderen. „Helaas gaat Kiki Bertens er mee stoppen wegens de problemen met haar achillespees, want ik had haar nog wel in staat geacht om een grandslamtitel te winnen. Nu ziet ik het in de komende jaren niet gebeuren. Maar vergis je niet; er kunnen ineens mensen opstaan die iets heel bijzonders presteren. Denk maar eens aan Martin Verkerk op Roland Garros. Die haalde daar wel de finale en was dus nog maar één wedstrijd verwijderd van zo’n prestatie. Van hem werd dat ook niet verwacht. Het kan dus zomaar gebeuren, maar ik kan je nu geen naam geven van iemand in Nederland die nog eens zo’n titel gaat winnen.”