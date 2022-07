Premium Het beste van De Telegraaf

Voormalig F1-coureur kijkt uit naar demo in Assen David Coulthard: ’Nederlanders o zo gepassioneerd’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

David Coulthard Ⓒ ANP/HH

Als er één iemand uitkijkt naar de JACK’S Racing Day, dan is het David Coulthard wel. De kans om in de RB7 van Red Bull Racing, de kampioensauto van Sebastian Vettel in 2011, rond te scheuren in Assen grijpt de sympathieke Schot met beide handen aan.