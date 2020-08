Als Barcelona betaalt, is de Ronald Koeman-deal rond

Ronald Koeman. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - De KNVB kan Ronald Koeman niet tegenhouden bij zijn transfer naar Barcelona als de Catalaanse club de afkoopsom betaalt die in zijn contract is opgenomen bij een voortijdig vertrek. Barcelona-president Josep Maria Bartomeu is van plan het miljoenenbedrag neer te leggen, omdat hij Koeman heeft verteld dat de Nederlander de enige man is die in zijn ogen het elftal weer kan opbouwen.