Liverpool ontsnapt in Premier League

Liverpool keek tot de 87e minuut tegen een achterstand aan, na een treffer van Trezeguet. Andrew Robertson tekende voor de gelijkmaker en Sadio Mané bezorgde de lijstaanvoerder in de 94e minuut de tiende zege in elf competitiewedstrijden.

Liverpool heeft vooralsnog alleen punten laten liggen tegen Manchester United (1-1). Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd voor de ’Reds’. Georginio Wijnaldum werd na ruim een uur gewisseld.

Manchester City boekt ook moeizame zege

Liverpool houdt een voorsprong van zes punten op Manchester City, dat een moeizame zege op Southampton boekte: 2-1. James Ward-Prowse bracht de bezoekers verrassend op voorsprong. Sergio Agüero tekende voor de gelijkmaker en Kyle Walker maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt.

Arsenal, de nummer vijf van de competitie, bleef voor eigen publiek tegen Wolverhampton Wanderers steken op een gelijkspel (1-1). Pierre-Emerick Aubameyang opende de score voor Arsenal. Raúl Jiménez maakte in de 76e minuut gelijk. Jetro Willems won met Newcastle United de uitwedstrijd bij West Ham United: 2-3. De Nederlander leverde de assist op de 0-2 van Federico Fernández.

Davy Pröpper bleef met Brighton & Hove Albion het bezoekende Norwich City de baas: 2-0. John Lundstram had met twee treffers een groot aandeel in de zege van Sheffield United op Burnley: 3-0. Erik Pieters werd in de rust gewisseld bij Burnley.