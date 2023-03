KNVB beantwoordt bombrief AZ: ’We willen de lucht zo snel mogelijk klaren’

„We hebben AZ bovendien uitgenodigd voor een gesprek, omdat we graag zo snel mogelijk de lucht willen klaren”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

De bond zei begin deze week al de brief te gaan voorleggen aan de andere clubs uit het betaalde voetbal. De KNVB heeft dit op de agenda gezet voor de komende Algemene Vergadering Betaald Voetbal, die op 27 juni wordt gehouden. „Wij vinden dat de leden van de sectie betaald voetbal van de KNVB zich hierover moeten kunnen uitspreken”, aldus een woordvoerder.

Bombrief AZ

AZ stuurde enkele weken geleden een brief van zes A4’tjes naar de KNVB. De club uit Alkmaar geeft daarin aan het gevoel te hebben dat Ajax, PSV en Feyenoord een voorkeurspositie hebben. AZ wil dat de KNVB een onafhankelijk (feiten-)onderzoek laat doen naar het handelen van diverse KNVB-functionarissen, onder wie voorzitter Jan Albers van de raad van commissarissen.

De bond stuurde eind deze week een reactie naar AZ. Over de inhoud wil de KNVB niets zeggen. „In principe reageren we niet inhoudelijk via de media op briefwisselingen met onze leden, dus dat doen we nu ook niet. De brief van AZ hebben we ontvangen en besproken. AZ heeft ons gevraagd om schriftelijk te reageren en dat hebben we inmiddels gedaan”, aldus de woordvoerder, die zegt dat in de brief van AZ dingen staan die „onjuist” zijn.

Onafhankelijk feitenonderzoek

Op de vraag of de KNVB gehoor geeft aan het verzoek van AZ om een onafhankelijk feitenonderzoek te laten doen, antwoordt de bond: „Zoals eerder gemeld, vinden we dat ook de andere leden van de sectie betaald voetbal van de KNVB zich over de brief van AZ moeten kunnen uitspreken. Daarom hebben we deze geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering Betaald Voetbal op 27 juni.”

AZ laat weten dat het de brief van de KNVB heeft ontvangen. De club gaat alle antwoorden bestuderen en zal daarna reageren. Het is AZ al wel opgevallen dat er geen reactie is gekomen op het verzoek om een onafhankelijk feitenonderzoek. Daar heeft AZ opnieuw om gevraagd bij de KNVB.