Van Dijk kijkt uit naar nieuwe samenwerking met Koeman

"Ik sprak hem toevallig voordat alles bekend is geworden", zei Van Dijk bij Ziggo Sport na de winst (0-2) op zijn oude club Southampton. "Iedereen weet dat ik een heel grote fan ben van deze bondscoach. Hij heeft me hier naartoe gehaald en de kans gegeven in de Premier League. Daar ben ik hem altijd dankbaar voor."

Koeman haalde Van Dijk in 2015 voor bijna 16 miljoen euro van Celtic naar Southampton. De verdediger maakte al snel naam in Engeland. Liverpool betaalde in de winterse transferperiode een recordbedrag van 84,5 miljoen euro om de Brabander over te nemen van de Saints.

"Ik kan niet wachten om met hem samen te werken en met het Nederlands elftal weer te komen waar we horen", zei Van Dijk. Over het gesprek met de kersverse bondscoach liet hij niets los. "Het was niets bijzonders."

