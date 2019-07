Jumbo-Visma slaat toe op transfermarkt

Snel schakelen

Hiermee zet geel-zwart een belangrijke stap richting de toekomst. Hoewel Groenewegen en Roglic nog een contract van een jaar hebben, waren beiden de afgelopen periode reeds in trek bij talrijke andere ploegen. Daarom moest teammanager Richard Plugge snel schakelen. Het tweetal wordt als de absolute wereldtop in hun discipline gezien.

Naast deze twee kopmannen heeft Jumbo-Visma ook Wout van Aert (t/m 2021), Steven Kruijswijk (2021), Mike Teunissen (2022) en Robert Gesink (2021) voor meerdere jaren vastliggen. Ook is bekend dat het Nederlandse collectief interesse heeft om Tom Dumoulin over te nemen van Team Sunweb. De afgelopen week zijn er twee gesprekken geweest tussen het management van Dumoulin en zijn huidige teammanager Iwan Spekenbrink van Sunweb. Over de inhoud van deze gesprekken laat niemand zich uit, maar duidelijk is dat er nog geen sluitende overeenkomst over een mogelijke afkoopsom voor de Limburger is.

Concurreren met Ineos

Mocht Jumbo-Visma erin slagen om Dumoulin binnen te halen, dan gaat de ploeg daadwerkelijk de concurrentie aan met Team Ineos. Om Dumoulin binnen te halen zal het budget moeten worden opgeschroefd naar circa 20 miljoen euro. Dat is nog een schijntje vergeleken met de bijna 47 miljoen euro waar Dave Brailsford bij de Britse ploeg over beschikt.

Lees de hele reportage over de succesvolle Jumbo-Visma-ploeg in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 16 juli