Daniil Medvedev weer naar Nederland

„Ik kijk er naar uit om weer naar Nederland te komen en te spelen in Rosmalen. Ik hou van het spelen op gras en het is voor mij de perfecte voorbereiding op Wimbledon”, zei Medvedev, die al drie keer eerder meedeed aan het Libéma Open. In 2017 haalde hij de kwartfinales.

Medvedev kende vorig jaar een sterk seizoen. Hij veroverde vier titels, waaronder twee op mastersniveau: in Cincinnati en Shanghai. Op de US Open verloor hij in de finale in vijf sets van Rafael Nadal.

Het toernooi van Rosmalen vindt van 8 tot en met 14 juni plaats. De Fransman Adrian Mannarino is titelhouder. Eerder al werd bekend dat Kiki Bertens opnieuw deelneemt aan het vrouwentoernooi.