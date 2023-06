Oude rotten in het vak laten erfenis achter waarmee FC Twente jaren vooruit kan

Alexander Zorniger stond al in de coulissen klaar om trainer van FC Twente te worden, maar het eerste wat Streuer deed toen hij in juni 2020 besloot om voor ’maximaal een jaar’ de uitdaging aan te gaan en zijn oude stiel als technisch directeur op te pakken, was de Duitser afbellen. Streuer had toegehapt, nadat eerder vier kandidaten hadden bedankt voor de eer gezien de lastige situatie van FC Twente, en besloot de club, waarvoor hij nog had gespeeld, de helpende hand te bieden.

De stoom kwam uit de oren bij Zorniger, de huidige oefenmeester van Greuther Fürth, dat afgelopen seizoen twaalfde is geworden in de 2.Bundesliga, maar Streuer wist wat hij wilde. De ervaren rot in het vak, die eerder tien jaar de technische leiding had bij Vitesse, wilde een gelouterde, Nederlandse trainer en geen experiment met een Duitse trainer uit de Red Bull-school, die toen even heel populair was in de Eredivisie.

Zestig plus-duo aan het roer

In anderhalve week vond Streuer in de persoon van Ron Jans de ideale man voor de klus. En daarmee kreeg FC Twente een zestig-plus-duo aan het roer met een toen 69-jarige technisch directeur en 61-jarige trainer. Waar in de voetballerij een hang is naar nieuwe gezichten en de keuze regelmatig valt op jonge trainers, die nog maar nauwelijks de voetbalschoenen hebben opgeborgen, en technisch directeuren, die zonder enige ervaring met miljoenen mogen gaan schuiven, deed FC Twente het anders.

Dat was niet voor niets, want de club stond op een uiterst belangrijk kruispunt en was het seizoen ervoor door de coronapandemie door het oog van de naald gekropen. Onder de onervaren trainer Gonzalo Garcia, een protegé van technisch directeur Ted van Leeuwen, was de club uit Enschede, die het jaar ervoor met Marino Pusic in één keer was teruggekeerd op het hoogste niveau, na de winterstop in een duikvlucht geraakt en het degradatiegevaar was groot met slechts één punt voorsprong op de rode streep.

FC Twente wist niet hoe gauw het zich moest aansluiten bij de oproep van Marc Overmars, de toenmalige directeur voetbalzaken van Ajax, om de competitie definitief af te breken vanwege de pandemie. Een nieuwe degradatie zou een lawine aan problemen hebben veroorzaakt.

Vijftien spelers vertrokken zonder geld in het laatje te brengen

Het tijdperk Ted van Leeuwen had behalve de promotie in één jaar niets structureels opgeleverd. Naast Van Leeuwen en de complete technische staf trokken na het coronaseizoen vijftien spelers de deur achter zich dicht zonder geld in het laatje te brengen en wat overbleef was een kleine kern van eerste-elftalspelers, die op het trainingsveld werd aangevuld met jarenlang totaal veronachtzaamde talenten uit eigen jeugd, waartoe jongens als Ramiz Zerrouki en Daan Rots behoorden.

Onder grote tijdsdruk moest Streuer een selectie in elkaar zetten op een moment dat de meeste interessante transfervrije spelers al gevlogen waren, waardoor het voornamelijk huurlingen werden. Na een goede eerste seizoenshelft volgde een teleurstellende terugronde, maar met de uiteindelijke tiende plek kon iedereen vrede hebben na de grote degradatiezorgen van een jaar eerder.

In de zomer van 2021 liet Streuer zien wat hij in zijn mars had als hij de gelegenheid had tot een ruime voorbereidingstijd om de markt te verkennen en contacten te leggen. Het raamwerk van het huidige team werd neergezet met het aantrekken van de transfervrije Lars Unnerstall, Robin Pröpper, Virgil Misidjan en Ricky van Wolfswinkel, het huren van Michel Vlap, Michal Sadilek en Manfred Ugalde en het lichten van de koopoptie in het contract van Vaclav Cerny, ondanks diens zware knieblessure.

Het mondde uit in het beste seizoen op het hoogste niveau sinds 2014 en de eerste deelname aan Europees voetbal in acht jaar. Hoewel er intern een stroming was, die wel door wilde met Streuer, maar afscheid wilde nemen van Jans, stelde de td zich principieel op. Het was ’Jan én Jans’ of hij zou opstappen.

Rechte rug

Ook op de transfermarkt liet de Arnhemmer zien over een rechte rug te beschikken. Waar veel clubs tegenwoordig niet weten hoe snel ze hun pareltjes moeten verkopen als er een kapitaalkrachtige partij aanklopt, daar wist Streuer het team bij elkaar te houden. Zo hield de senior-td de poot stijf toen Feyenoord aanklopte voor Zerrouki en liet hij de sportieve belangen prevaleren. Iets wat zich herhaalde in januari van dit jaar.

Door de belangrijke rol van Zerrouki in de slotfase van het seizoen, onder andere in het eerste duel met Sparta waarin hij voor de late gelijkmaker tekende, heeft de strategie van Streuer zich uitbetaald. En financieel heeft FC Twente totaal niet achter het net gevist, waarvoor door sommigen werd gevreesd, want de deal met Feyenoord is er alsnog gekomen en voor een vergelijkbaar bedrag als in januari.

Onneembare vesting

Tegen de latere finalist Fiorentina werd plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Conference League nipt gemist, maar in de competitie maakte FC Twente weer veel indruk met goed verzorgd voetbal. De Grolsch Veste was dit seizoen een onneembare vesting getuige de ongeslagen status en het team van Jans is één zege verwijderd van een tweede opeenvolgend Europees avontuur.

In tegenstelling tot hun voorgangers laten Jans en Streuer wel een erfenis achter, waar hun opvolgers Joseph Oosting en Arnold Bruggink wat mee kunnen. Met de verkoop van Zerrouki is de eerste 7,2 miljoen euro aan transferinkomsten binnen. Onder andere door de lonkende lucratieve verkoop van Cerny, voor wie VfL Wolfsburg in de markt is, kan het totaal aan transferinkomsten oplopen richting 20 miljoen euro.

Daarmee kan een nieuw team vol talent worden neergezet, waarmee al een begin is gemaakt met het aantrekken van Youri Regeer (Ajax) en Younes Taha (PEC Zwolle). Jans neemt na het duel met Sparta afscheid van de Grolsch Veste, maar de 72-jarige Streuer blijft nog wat langer en staat in ieder geval tot het einde van deze window de nieuwe td Bruggink terzijde met raad en daad. Niemand hoeft raar op te kijken als die rol op de achtergrond na 1 september wordt geprolongeerd, want FC Twente heeft veel te danken aan de man, die in juni 2020 bereid werd gevonden de op zijn gat liggende club een jaartje te helpen.