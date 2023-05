Krijgt bijna-crash in Miami van Formule 1-coureur Lando Norris nog een staartje?

Daar reed de Britse McLaren-coureur Lando Norris in de vijfde ronde bijna een official aan, toen hij de pitstraat inreed voor een nieuwe bandenset.

Een woordvoerder van het bestuursorgaan van de Formule 1 vertelde het Britse persbureau PA: „We zijn ons bewust van het incident en onderzoeken het met de lokale organisatoren.”

Incident in Baku

Het incident vond maar een week later plaats nadat de Franse F1-coureur Esteban Ocon (Alpine) in de Grand Prix van Azerbeidzjan bijna een groep cameramensen aanreed in de pitstraat van het circuit in Baku. Dat incident leidde ertoe dat de FIA zijn eigen mensen naar de stewards stuurde om zich te verantwoorden. De bond kreeg te horen dat het stappen moest nemen om ervoor te zorgen dat dit soort gevaarlijke situaties zich niet meer voordeden.

Voorafgaand aan de race van afgelopen weekend in de Verenigde Staten had de FIA haar reglement aangepast om te voorkomen dat „monteurs zich vanuit hun garage naar de afgesloten parkeerplaats van de wagens zouden begeven” en dat „ander personeel of vips pas de pitstraat mogen betreden als de laatste auto de zwart-wit geblokte vlag voorbijgereden is.”

