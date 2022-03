Mancini hult zich in nevelen over toekomst na ’mijn grootste teleurstelling’

„In juli beleefde ik het hoogtepunt van mijn carrière, maar dit was mijn grootste teleurstelling”, zei Mancini, die Italië vorig jaar naar de Europese titel leidde. Hoewel verschillende Italiaanse kranten al lieten weten dat Mancini ondanks dit drama wat hen betreft niet hoeft te vertrekken, werd er toch naar zijn aanblijven gevraagd. „Mijn toekomst? We zullen zien. De teleurstelling is te groot om daar nu over te praten. Ik wil daar nu niet aan denken. We gaan zware dagen krijgen. Als in het voetbal dingen fout gaan, dan is het de schuld van de coach. Ik ben hier dus verantwoordelijk voor.”

De Azzurri bleven in de kwalificatie voor het WK weliswaar ongeslagen, maar eindigden als tweede in de groep achter Zwitserland en moesten daarom de play-offs in. Het duel in Palermo met Noord-Macedonië stevende af op een verlenging, tot Aleksandar Trajkovski in de blessuretijd scoorde: 0-1. De kampioen van Europa ontbreekt daardoor in Qatar.

Voor ontslag hoeft Mancini niet bang te zijn. De Italiaanse bondsvoorzitter Gabriele Gravina zei direct na de nederlaag tegen Noord-Macedonië al door te willen gaan met de 57-jarige trainer, die sinds 2018 de bondscoach is. „Ik hoop dat Mancini blijft. We zijn met elkaar aan een project bezig.”

Bij EK-held Jorginho rolden de tranen over zijn wangen. De speler van Chelsea miste in beide onbesliste duels met Zwitserland (0-0 en 1-1) een strafschop. „Het doet pijn als ik daaraan terugdenk, dit blijft me mijn hele leven achtervolgen”, zei Jorginho.